Σέρρες

Τροχαίο – Σέρρες: Νεκρός σε μετωπική σύγκρουση (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό τέλος για οδηγό το όχημα του οποίου συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο.

-

(εικόνα αρχείου)

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν ηλικιωμένο, σημειώθηκε σήμερα το πρωί την επαρχιακή οδό Ιβήρων- Μαυροθάλασσας, στο Δήμο Βισαλτίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Infonews24, λίγο πριν τις 09:00 το πρωί της Τρίτης, δυο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά με αποτέλεσμα ο ένας από τους δυο οδηγούς να τραυματιστεί θανάσιμα, ενώ ο άλλος να τραυματιστεί.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Βισαλτίας.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Κασσελάκης: Καλά έκανα και διέγραψα τον Παπανώτα (βίντεο)

Χαλκιδική: Καρέ - καρέ η επίθεση με φτυάρι στον δημοτικό υπάλληλο (βίντεο)

Σητεία: Η “μαύρη χήρα” του καρδιολόγου καλείται να φύγει από την Κρήτη