Ηράκλειο – Καταγγελία 19χρονου: Νεαροί με έδερναν και η ανήλικη αδερφή τους τραβούσε βίντεο

Τι αναφέρει η καταγγελία του νεαρού για τη δράση των τριών αδερφών. Πώς εντοπίστηκαν οι εμπλεκόμενοι από την αστυνομία.

Ένα ιδιαίτερα άγριο περιστατικό με θύμα έναν 19χρονο και εμπλεκόμενους ως συνεργούς δράστες τρία αδέρφια, δύο αγόρια ηλικίας 20 και 18 ετών και την ανήλικη αδερφή τους ηλικίας 17 ετών, η οποία βιντεοσκοπούσε την επίθεση, σημειώθηκε την Δευτέρα το βράδυ σε χώρο στάθμευσης στο Ηράκλειο, όπου είχαν δώσει ραντεβού όλοι για να λύσουν τις διαφορές τους.

Όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα της Κρήτης creta24.gr , η καταγγελία αναφέρει ότι αρχικά ο 19χρονος δέχτηκε επίθεση από τον 20χρονο με μπουνιές, ενώ η 17χρονη κατέγραφε με την κάμερα του κινητού της τηλεφώνου, τον ξυλοδαρμό. Λίγη ώρα μετά έφτασε και ο άλλος αδερφός των δύο πρώτων, ηλικίας 18 ετών, και συνέχισε εκείνος να χτυπάει τον 19χρονο.

Όταν ο κόσμος άκουσε τη φασαρία, οι νεαροί αποχώρησαν και κατάφεραν να διαφύγουν από το σημείο. Αστυνομικοί του Α’ Αστυνομικού Τμήματος εντόπισαν και συνέλαβαν τον 18χρονο και την 17χρονη αδερφή του, καθώς επίσης και τους γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανήλικης.

