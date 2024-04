Δωδεκανήσα

Κως – Θάνατος βρέφους: Ελεύθεροι με όρους οι γονείς

Η απόφαση των Αρχών για τους γονείς του βρέφους που «έφυγε» από τη ζωή το περασμένο Σάββατο.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης οι γονείς του βρέφους που πνίγηκε με τροφή στην Κω το Σάββατο.

Οι δύο νεαροί αφέθηκαν ελεύθεροι με σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακριτή, μετά την απολογία τους, για την κατηγορία θανατηφόρας έκθεσης ανηλίκου και την υποχρέωση παρουσίας στο οικείο Τμήμα μία φορά τον μήνα.

Το βρέφος ενός έτους μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο από τη μητέρα του, ενώ είχε προηγηθεί πνιγμός και εντοπίστηκαν κακώσεις.

Το μωρό εξετάστηκε από ιατροδικαστή και δεν διαπιστώθηκαν σημάδια κακοποίησης. Οι ίδιοι οι γονείς υποστήριξαν πως τα σημάδια που είχε το μωρό ήταν από το μεγαλύτερο αδερφάκι του. Το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας επίσης εξετάστηκε και δεν διαπιστώθηκαν σημάδια κακοποίησης.

