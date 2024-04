Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονικη: Αυτοκίνητο κατέληξε μέσα στην είσοδο του Ιπποκράτειου (εικόνες)

Πως συνέβη το απίστευτο περιστατικό στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα αυτοκίνητο κατέληξε μέσα σε κτήριο του Ιπποκρατείου νοσοκομείου!

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το περιστατικό έγινε γύρω στις 11:00. Η οδηγός του οχήματος είχε σταθμεύσει το όχημα έμπροσθεν του κτηρίου προκειμένου να παραλάβει ασθενή. Λίγα λεπτά αργότερα, το όχημα κατέληξε εντός της εισόδου του Γ’ κτηρίου του νοσοκομείου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το απίστευτο αυτό συμβάν οφείλεται σε μηχανική βλάβη του οχήματος. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε πως πιθανότητα λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου, ενώ άλλες μαρτυρίες κάνουν λόγο πως «κόλλησε» το γκάζι του ΙΧ.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός παρά μόνον υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο αλλά και την είσοδο του κτηρίου.

