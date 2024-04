Ηράκλειο

Χερσόνησος: Θανατηφόρα σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο (εικόνες)

Μία γυναίκα έχασε την ζωή της σε τροχαίο στην Χερσόνησο της Κρήτης.

Την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο άφησε το μεσημέρι της Σαββάτου μία γυναίκα, οδηγός μηχανής, μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο στον δρόμο πάνω από τη Χερσόνησο.

Η σύγκρουση της μηχανής σκούτερ, που οδηγούσε η ηλικίας περίπου 45 με 50 χρονών, γυναίκα ήταν σφοδρότατη, με το σώμα της άτυχης οδηγού να εκσφενδονίζεται περίπου 50 μέτρα από το όχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, διερχόμενοι οδηγοί αλλά και οι επιβαίνοντες στο τζιπ που ενεπλάκη στο τροχαίο προσπάθησαν να βοηθήσουν τη γυναίκα να κρατηθεί στη ζωή, ωστόσο η τελευταία δεν άντεξε και κατέληξε λίγο πριν την παραλάβει το ασθενοφόρο και πριν ακόμη καταφτάσει η Αστυνομία στο σημείο για να καταγράψει το περιστατικό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Το τροχαίο έγινε στο ύψος του πρατηρίου καυσίμων λίγο πριν το τούνελ.

