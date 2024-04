Μαγνησία

Βόλος: Ανατίναξαν ΑΤΜ και διέφυγαν με μεγάλη λεία

Οι δράστες φαίνεται να τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό,γνωρίζοντας ότι εκείνη την ώρα η κίνηση ήταν ελάχιστη στη συγκεκριμένη περιοχή.

Ένα ακόμη ΑΤΜ Τραπεζας ανατίναξαν άγνωστοι δράστες στην περιοχή του Βόλου κατά τη διάρκεια της νύχτας και μάλλον πήραν πολλά χρήματα από το κατεστραμμένο μηχάνημα.

Η ανατίναξη της εγκατάστασης του ΑΤΜ έγινε στις 4 περίπου τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Αθηνών όπου υπήρχε το μηχάνημα μέσα σε άλλο επαγγελματικό χώρο και σύμφωνα με την αστυνομία οι δράστες φαίνεται να τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό,γνωρίζοντας ότι εκείνη την ώρα η κίνηση ήταν ελάχιστη στη συγκεκριμένη περιοχή.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές στην περιοχή και οι άγνωστοι δράστες υπολογίζεται ότι πήραν σημαντικό χρηματικό ποσό,αφού νωρίτερα το ΑΤΜ είχε εφοδιαστεί πλήρως με χρήματα αφού μεσολαβεί Σαββατοκύριακο αλλά και πληρώνονται πολλές συντάξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες τις κινήσεις των δραστών κατέγραψαν κάμερες στην γύρω περιοχή και φαίνονται να καταφθάνουν με μαύρο αυτοκίνητο με κλεμμένες πινακίδες,να τοποθετούν τα εκρηκτικά στο ΑΤΜ ,να κρύβονται πίσω από το αυτοκίνητο για λόγους προφύλαξης και να αρπάζουν τη χρηματική λεία τους από το διαλυμένο μηχάνημα.

Πριν ένα χρόνο περίπου,ακριβώς ίδιο περιστατικό και με την ίδια μέθοδο είχε συμβεί και στην Αγριά,προάστιο του Βόλου,όπου ανατίναξαν άγνωστοι το ΑΤΜ στην παραλιακή λεωφόρο,ξημερώματα Σαββάτου.

