Πύργος: Άγρια ληστεία ηλικιωμένου εργάτη σε εκκλησία

Βίαιη επίθεση δέχθηκε ένας ηλικιωμένος, ενώ εκτελούσε εργασίες σε Ιερό Ναό.

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πύργου συνελήφθη χθες το βράδυ, στον Πύργο, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ληστεία.

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι, στην Ηλεία, ο κατηγορούμενος επιτέθηκε σε ηλικιωμένο άνδρα, που εκτελούσε εργασίες ελαιοχρωματισμού σε Ιερό Ναό και αφού αρχικά τον έσπρωξε από σκάλα με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος, στη συνεχεία με την άσκηση σωματικής βίας, χτυπώντας τον στο πρόσωπο αφαίρεσε από την κατοχή του μια χρυσή αλυσίδα με εικόνα της Παναγίας, ένα χρυσό δαχτυλίδι, τα κλειδιά οχήματος του και το κινητό του τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

