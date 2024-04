Φλώρινα

Φλώρινα: Σύλληψη “εισπράκτορα” τηλεφωνικών απατών

Πώς δρούσε η σπείρα που εξαπατούσε ηλικιωμένους στη βόρεια Ελλάδα.

Τριανταεξάχρονος συνελήφθη χθες το μεσημέρι στη Φλώρινα για τηλεφωνικές απάτες, ενώ αναζητούνται συνεργοί του.

Συγκεκριμένα ο 36χρονος κατά το διάστημα από 20-04-2024 έως 26-04-2024 στις περιοχές των Γρεβενών και της Φλώρινας επιχείρησε να εξαπατήσει επτά πολίτες στην Φλώρινα, ενώ κατάφερε να εξαπατήσει μέσω τηλεφώνου 82χρονη στα Γρεβενά.

Ο συλληφθείς είχε το ρόλο του «εισπράκτορα», ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητούνται να ταυτοποιηθούν και οι συνεργοί του, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της απάτης και της εγκληματικής οργάνωσης

Οι δράστες παρουσίαζαν ψευδή γεγονότα ως αληθινά, με σκοπό να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά και τιμαλφή από τους παθόντες.

Συγκεκριμένα επτά πολίτες στη Φλώρινα δέχτηκαν τηλεφωνήματα από έναν άνδρα και μία γυναίκα, οι οποίοι προσποιούμενοι, ο μεν άνδρας τον ιατρό, ή τον αστυνομικό, η δε γυναίκα το συγγενικό ή φιλικό τους πρόσωπο κατά περίπτωση και με πρόσχημα ότι το πρόσωπο αυτό, είτε είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό και έχρηζε άμεσα χειρουργικής επέμβασης, είτε είχε προκαλέσει θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, για να αποφύγει τις δήθεν νομικές συνέπειες, απαιτούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Οι πολίτες, αντιλαμβανόμενοι την σε βάρος τους απόπειρα εξαπάτησης ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές, που εντόπισαν και συνέλαβαν τον τριανταεξάχρονο δράστη.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 240 ευρώ, 2 χρυσές λίρες, 2 χρυσές αλυσίδες λαιμού, 1 χρυσός σταυρός, ένα κινητό τηλέφωνο με κάρτα sim, καθώς επίσης και το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε.

Από την προανάκριση διαπιστώθηκε ότι οι προαναφερόμενοι, με πανομοιότυπο τρόπο, κατάφεραν να εξαπατήσουν, στις 20-04-2024 , κατά τις μεσημβρινές ώρες, μια 82χρονη στην πόλη των Γρεβενών, από την οποία απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ, 2 χρυσές λίρες, 3 χρυσές αλυσίδες λαιμού και χρυσό σταυρό.

Τα κατασχεθέντα χρήματα και χρυσαφικά εξακριβώθηκε ότι ανήκουν στην 82χρονη, στην οποία και αποδόθηκαν.

Οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση τουλάχιστον ακόμη δύο ατόμων, συνεργών του 36χρονου, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν άλλων παθόντων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.

Με αφορμή τα παραπάνω περιστατικά η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας υπενθυμίζει στους πολίτες να είναι επιφυλακτικοί σε τέτοιες περιπτώσεις και να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές.

