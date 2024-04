Χανιά

Χανιά: Επιχείρηση διάσωσης τουρίστριας στον Μπάλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη επιχείρηση για τη διάσωση τουρίστριας που κάλεσε το 112.

-

Επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη διάσωση μιας 37χρονης Γερμανίδας τουρίστριας στήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή του Μπάλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr η τουρίστρια έχασε τον προσανατολισμό της και κάλεσε σε βοήθεια μέσω του Ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.

Αμέσως στήθηκε επιχείρηση για τον εντοπισμό και την διάσωση της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η Γερμανίδα έχει εγκλωβιστεί σε αρκετά δύσβατο σημείο, δεν έχει τραυματιστεί και αυτή την ώρα γίνονται προσπάθειες προσέγγισης.

Στην επιχείρηση συμμετέχει η ΠΥ Κισάμου με 10 πυροσβέστες καθώς επίσης και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Λυγγερίδη: Προφυλακίστηκε ο μάνατζερ τράπερ

Πάτρα: Διακίνηση ναρκωτικών σε σχολείο με...τιμοκατάλογο στον τοίχο (εικόνες)

Κάρολος – Καμίλα: Η φωτογραφία για την επέτειο του γάμου τους