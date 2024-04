Κυκλάδες

Θηρασία: Βίντεο από κατολίσθηση στο λιμάνι

Η στιγμή της κατολίσθησης στο λιμάνι της Σαντορίνης καταγράφηκε σε βίντεο.

Κατολίσθηση σημειώθηκε στη Θηρασιά, το Σάββατο 27 Απριλίου, στις 19:00, δίπλα από το λιμάνι του Κόρφου, στη Σαντορίνη.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, παρά μόνο υλικές ζημιές σε καταστήματα της περιοχής.

Η στιγμή της κατολίσθησης αποθανατίστηκε από επιβαίνοντες σε σκάφη.

