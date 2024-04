Κυκλάδες

Κατολισθήσεις Θηρασιάς - Λέκκας στον ΑΝΤ1: Θα ληφθούν μέτρα ασφάλειας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στους τηλεθεατές του ΑΝΤ1 για τις πρόσφατες κατολισθήσεις, ο καθηγητής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του ΕΚΠΑ.

-

Για τα πρόσφατα φαινόμενα κατολισθήσεων στο νησί Θηρασιά απέναντι από τη Θήρα μίλησε την Κυριακή το πρωί ο πανεπιστημιακός καθηγητής Τεκτονικής Δυναμικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Ευθύμης Λέκκας, στη Φαίη Μαυραγάνη και την εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με Θέα».

Ο κ. Λέκκας ανέφερε ότι η Θηρασιά και το σύνολο της Καλντέρας της Θήρας διατρέχουν υψηλό κατολισθικό κίνδυνο διότι είναι έτσι διαμορφωμένη η εδαφική δομή τους, που πολλά στρώματα βρίσκονται σε αστάθεια. «Υπάρχουν πολλά στρώματα λαβών και πυροκλαστικών πετρωμάτων, είναι αυτά που διαλύονται πιο εύκολα και κατόπιν υποσκάπτεται το πρανές, με αποτέλεσμα οι λάβες να αποσπώνται και να γίνονται κατολισθήσεις. Αυτή είναι μια μόνιμη κατάσταση εκεί και έτσι δημιουργήθηκαν οι παράξενες και πανέμορφες παραλίες της περιοχής. Βέβαια έκτοτε οι περιοχές αναπτύχθηκαν οικιστικά και κάθε καλοκαίρι συγκεντρώνουν πολύ κόσμο. Έτσι, η έκθεση πληθυσμού στον κίνδυνο είναι ιδιαίτερα υψηλή και καμιά φορά τα αποτελέσματα είναι δυσάρεστα και περιλαμβάνουν και απώλεια ανθρώπινης ζωής, όπως συνέβη δυστυχώς το έτος 2011», σημείωσε.

«Το πρόβλημα είναι γνωστό. Με εντολή υπουργού θα επισκεφτώ τη Θήρα και την Θηρασιά την επόμενη περίοδο. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να προσέλθουν στο σημείο, να δουν το πρόβλημα από κοντά, να καταγράψουν τα περισσότερο και τα λιγότερο επικίνδυνα σημεία της περιοχής και στη συνέχεια να λάβουν αποφάσεις για μέτρα ασφάλειας τα οποία θα πρέπει να εφαρμόσουν για την εγγύηση της ασφάλειας κατοίκων και επισκεπτών. Και το αναφέρω αυτό διότι τα μέτρα αυτά δε μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα. Θα πρέπει να μεσολαβήσουν μελέτες και κατάλληλες διοικητικές ή και νομοθετικές διαδικασίες. Δε μπορούμε ούτε είναι σκόπιμο, να παρέμβουμε δραστικά σε όλο το πρανές της Σαντορίνης, τέτοιες παρεμβάσεις μπορεί να έχουν επιπτώσεις, και στο περιβάλλον και σε όλη την κατάσταση του νησιού», κατέληξε ο κ. Λέκκας.

Ειδήσεις σήμερα:

Εξάρχεια: Επεισόδια με τραυματία έναν αστυνομικό

Μαρούσι: Νεκρός από πυροβολισμούς έξω από μπαρ

Εορταστικό ωράριο: Ποιες ώρες θα λειτουργήσουν λιανική, σούπερ-μάρκετ και Βαρβάκειος