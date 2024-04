Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε νυχτερινό κέντρο στα Λαδάδικα (βίντεο)

Πώς συνέβη το περιστατικό στην περιοχή διασκέδασης στα Λαδάδικα. Άμεση η κινητοποίησητων δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Κυριακή το πρωί κάτω από άγνωστες έως τώρα συνθήκες, σε νυχτερινό κέντρο επί της οδού Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Λαδάδικα.

Στο σημείο έσπευσαν από την πρώτη στιγμή 4 οχήματα με 12 πυροσβέστες του Πυροσβεστικού Σώματος.

Την ώρα της πυρκαγιάς το νυχτερινό κέντρο δεν ήταν σε λειτουργία και δεν βρίσκονταν άτομα μέσα στο χώρο διασκέδασης.

Η οδός Κουντουριώτου είναι κλειστή, και τα οχήματα εκτρέπονται από την ΕΛ.ΑΣ. να κυκλοφορούν προς τον προορισμό τους μέσω της οδού Σαλαμίνος.

