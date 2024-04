Μαγνησία

Βόλος: Άγνωστοι βεβήλωσαν το Μητροπολιτικό Ναό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαστάσεις έχει λάβει στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας, το φαινόμενο του επαναλαμβανόμενου βανδαλισμού του περίτεχνου ναού στο κέντρο.

-

Στόχος βανδάλων έγιναν οι κίονες και οι τοίχοι του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου του Βόλου προκαλώντας αναστάτωση.

Το φαινόμενο έχει επαναληφθεί πολλές φορές και προβληματίζει την Μητρόπολη σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα της πόλης gegonota.news .

«Οι ενέργειες αυτές, είναι αποτελέσματα των μεγάλων κενών που αφήσαμε εμείς οι γονείς και οι δάσκαλοι στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας. Ναι, είμαστε οι ηθικοί αυτουργοί…» τονίζει ο ιερέας του ναού Θοδωρής Μπαντάκας, επισημαίνοντας τον κόπο που απαιτείται για να καθαριστούν οι κίονες, τα μάρμαρα και η πέτρα του Ναού.

Ειδήσεις σήμερα:

Εξάρχεια: Επεισόδια με τραυματία έναν αστυνομικό

Μαρούσι: Νεκρός από πυροβολισμούς έξω από μπαρ

Εορταστικό ωράριο: Ποιες ώρες θα λειτουργήσουν λιανική, σούπερ-μάρκετ και Βαρβάκειος