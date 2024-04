Χανιά

Κρήτη: Βράχος αποκολλήθηκε κι έπεσε σε αυτοκίνητο με 3 επιβάτες

Ένα 5χρονο παιδάκι και δυο γυναίκες, τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας.

Μία σοβαρή περιπέτεια έζησαν λίγο πριν τις 10:00 το πρωί μία μαμά με το παιδί της αλλά και μία ακόμα γυναίκα, που κινούνταν με το αυτοκίνητό τους.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τμήμα βράχου αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο που επέβαιναν τα τρία άτομα, ανάμεσά τους η μητέρα με το παιδί της, σε δρόμο στα Τοπόλια Χανίων.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τόσο η μητέρα όσο και το παιδί αλλά και η δεύτερη γυναίκα που επέβαινε στο όχημα, τραυματίστηκαν ελαφρά με το ΕΚΑΒ να σπεύδει στο σημείο για να τους παραλάβει προκειμένου να τους μεταφέρει το Κέντρο Υγείας Κισσάμου.

Πρόκειται για έναν 5χρονο παιδάκι και για δύο 35χρονες γυναίκες.

Πηγή: ekriti.gr

