Θεσσαλονίκη: 40χρονη κατήγγειλε τον σύντροφό της ότι την ανάγκαζε να εκδίδεται και την κακοποιούσε

Ένας άνδρας 42 ετών συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ύστερα από καταγγελία της συντρόφου του ότι την ξυλοκοπούσε και την εξανάγκαζε σε πορνεία.

Από αστυνομικούς του Τμήματος Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, μετά από έρευνα και αναζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν, συνελήφθη 42χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα της εμπορίας ανθρώπων, παραβίασης δικαστικών αποφάσεων και συμφωνιών που επικυρώθηκαν από συμβολαιογράφο, παράβασης του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και παράβαση του Νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας.

Πιο αναλυτικά, προηγήθηκε καταγγελία 40χρονης ημεδαπής, η οποία αρχικά μεταφέρθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, στο Τμήμα Ασφαλείας Αμπελοκήπων – Μενεμένης, όπου ανέφερε σε βάρος της αδικήματα, που αφορούν στη γενετήσια εκμετάλλευση.

Για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε έρευνα από την ανωτέρω Υπηρεσία της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων, κατά τη διάρκεια της οποίας, παρουσία ψυχολόγου των Κεντρικών Ιατρείων Θεσσαλονίκης, η 40χρονη ανέφερε ότι τα τελευταία τρία έτη διατηρεί δεσμό και συμβιεί με τον 42χρονο, ο οποίος ασκεί επανειλημμένα σωματική βία σε βάρος της, καθώς και ότι ο ίδιος την εξαναγκάζει από την αρχή της σχέσης τους, να συνευρίσκεται ερωτικά με άνδρες, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Σημειώνεται ότι, βάσει Απόφασης του Α’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, επιβλήθηκαν στον δράστη περιοριστικοί όροι, σύμφωνα με τους οποίους δεν του επιτρέπεται να διαμένει στην οικία της παθούσας και να την προσεγγίζει, σε απόσταση μικρότερη των πέντε μέτρων.

Έπειτα από άμεσες αναζητήσεις, ο 42χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε) στα ΚΤΕΛ Μακεδονία και συνελήφθη, ενώ επιπλέον στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μία αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία που περιείχε μικροποσότητα ηρωίνης.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία, που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

