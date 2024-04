Λασιθίου

Κρήτη: Συνελήφθη με εκατοντάδες κροτίδες

Ο άνδρας συνελήφθη μετά απο αστυνομική έρευνα, η οποία έγινε στην κατοικία του στην Ιεράπετρα.

Συνολικά 806 τεμάχια πυροτεχνικών ειδών και πιο συγκεκριμένα κροτίδες, είχε στην κατοικία του στην οποία έγινε αστυνομική έρευνα, άνδρας ο οποίος συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας.

Η σύλληψή του, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου και του Κλιμακίου Αστυνομικών Επιχειρήσεων Σητείας, στο πλαίσιο στοχευόμενων ενεργειών και ειδικών δράσεων, που εκπονούνται από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου, για την πάταξη του φαινομένου της παράνομης πώλησης - εμπορίας και της κατ' επέκτασης χρήσης βεγγαλικών και κροτίδων, ιδιαίτερα ενόψει του Πάσχα.

Η προανάκριση για την υπόθεση, διενεργείται από το Τμήμα Ασφάλειας Ιεράπετρας.

