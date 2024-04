Πέλλα

Πέλλα: Συνελήφθη κρύβοντας λάδι αμφιβόλου ποιότητας

Οι ποσότητες λαδιού κατασχέθηκαν και θα σταλούν για εργαστηριακή εξέταση στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία.

Λάδι αμφιβόλου ποιότητας, συνολικού όγκου 675 λίτρων, απέκρυπτε άνδρας, ο οποίος συνελήφθη σε περιοχή της Πέλλας.

Όπως διαπιστώθηκε κατά την έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Πέλλας, ο συλληφθείς, σε χώρο που χρησιμοποιούσε, απέκρυπτε 135 συσκευασίες των 5 λίτρων, οι οποίες δεν έφεραν επιγραφή και για τις οποίες δεν διέθετε τα απαιτούμενα παραστατικά.

