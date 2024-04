Χανιά

Χανιά: Συλλήψεις για όπλα και βεγγαλικά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τέσσερις συλλήψεις για όπλα, βεγγαλικά και πυροτεχνήματα έγιναν μετά από ελέγχους των Αρχών.

-

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν το Σάββατο στα Χανιά, όταν μετά από έλεγχο εντοπίστηκαν όπλα και βεγγαλικά στην κατοχή τους.

Αρχικά ελέγχθηκε ένα άτομο και βρέθηκαν 71 κροτίδες. Στη συνέχεια σε αυτοκίνητο άλλου ατόμου και σε σπίτια βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλια, περίστροφο, καραμπίνα, γεμιστήρας και φυσίγγια.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Συνελήφθησαν, χθες (27.04.2024) τέσσερις (4) ημεδαποί κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της Νομοθεσίας περί όπλων και της Νομοθεσίας περί βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και ειδικών δράσεων, που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων για τη διενέργεια προληπτικών ελέγχων για την καταστολή παράνομων δραστηριοτήτων και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων χθες (27.04.2024) το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε ένα εκ των ημεδαπών στην κατοχή του οποίου βρεθήκαν και κατασχέθηκαν 71 κροτίδες.

Στη συνέχεια ακολούθησε έλεγχος σε όχημα στο οποίο επέβαινε ο δεύτερος ημεδαπός και διενεργήθηκαν έρευνες από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων και την Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων και σε οικίες, χώρους και οχήματα που χρησιμοποιούν και οι έτεροι ημεδαποί σε περιοχή του Δήμου Σφακίων, κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

πολεμικό τυφέκιο,

κυνηγητικά όπλα,

δύο πιστόλια,

περίστροφο,

γεμιστήρες,

πεντακόσια ενενήντα πέντε (595) φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων,

δερμάτινη θήκη πιστολιού

Η προανάκριση διενεργείται από της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων».

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ο “χάρτης πληρωμών” μέχρι την Μεγάλη Πέμπτη

Κυριακή των Βαΐων: Έθιμα και παραδόσεις

ΕΛΑΣ: Ανήλικοι διακινούσαν ναρκωτικά σε Ψυχικό, Παπάγου, Χαλάνδρι