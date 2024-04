Ηλεία

Τροχαίο: Νεκρός μοτοσικλετιστής σε σύγκρουση με φορτηγό (εικόνες)

Τραγικό τέλος για οδηγό μηχανής, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε σύγκρουση με φορτηγό.

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 56χρονο άνδρα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 27 Απριλίου στην περιοχή της Μανωλάδας του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης.

Όπως έγινε γνωστό, ένας άνδρας οδηγώντας φορτηγό συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, που οδηγούσε 56χρονος άνδρας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο οδηγός του δικύκλου.

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βουπρασίας διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος, ενώ συνελήφθη ο οδηγός του αυτοκινήτου για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το patrisnews διακρίνεται το δίκυκλο που οδηγούσε ο άτυχος 56χρονος, καθώς και το φορτηγό που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα.

