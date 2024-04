Μαγνησία

Μαγνησία: Εξαρθρώθηκε σπείρα που διακινούσε κοκαΐνη

Με ποιον τρόπο έφτασε η ΕΛ.ΑΣ στα ίχνη των μελών της εγκληματικής οργάνωσης.

Εξαρθρώθηκε έπειτα από μεθοδική αστυνομική έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Βόλου, εγκληματική οργάνωση, που δραστηριοποιούταν στη διακίνηση ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες (27-04-2024, συνελήφθησαν συνολικά -5- άνδρες, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, από τους οποίους -4- ημεδαποί και -1- αλλοδαπός, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Επιπλέον, συνελήφθησαν, στα χρονικά όρια του αυτόφωρου, και -2- ακόμη άτομα, από τα οποία -1- αλλοδαπός άνδρας και -1- ημεδαπή γυναίκα, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, στο πλαίσιο καταπολέμησης της διάδοσης των ναρκωτικών ουσιών, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών για διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης στην ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας και κατόπιν μεθοδικής και εμπεριστατωμένης έρευνας, πραγματοποιήθηκε η χθεσινή συντονισμένη επιχείρηση με τη σύλληψη πέντε από τα έξι συνολικά μέλη της οργάνωσης.

Όπως διακριβώθηκε από την πρόοδο και κλιμάκωση της αστυνομικής έρευνας αναφορικά με τους ρόλους των μελών, μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται ο ημεδαπός που είχε συγκροτήσει, διηύθυνε και κατηύθυνε την οργάνωση, ο υπαρχηγός της, ένα βασικό μέλος και δύο περιφερειακά, ενώ αναζητείται ένα ακόμη βασικό μέλος της οργάνωσης.

Όσον αφορά το παράνομο περιουσιακό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης, ο χρόνος δράσης της οποίας δεν έχει προσδιοριστεί επακριβώς, αυτό υπολογίζεται στο χρηματικό ποσό των -65.000- ευρώ.

Διενεργήθηκαν συνολικά -6- νομότυπες κατ’ οίκον έρευνες, κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

ποσότητα κοκαΐνης, βάρους -424, 84- γραμμαρίων,

ποσότητα κάνναβης, βάρους -1.453, 20- γραμμαρίων,

-8- κινητά τηλέφωνα,

-5- ζυγαριές,

το χρηματικό ποσό των -25.260- ευρώ και

-1- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου.

