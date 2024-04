Αχαΐα

Πάτρα – ναρκωτικά σε σχολείο: “Έθισαν 13χρονο και τον έκαναν διακινητή”

Ο δικηγόρος του 13χρονου που συνελήφθη και κρατείται, εξήγησε πως οι διακινητές προσέγγισαν το παιδί για να το χρησιμοποιούσαν στη συνέχεια ως «βαποράκι».

Στο θέμα της διακίνησης ναρκωτικών σε σχολικό συγκρότημα στην Πάτρα, αναφέρθηκε δικηγόρος Άκης Βαβαρούτας, ο οποίος εκπροσωπεί τον μικρότερο εκ των συλληφθέντων, ηλικίας 13 ετών.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», τόνισε ότι «ένα παιδί 13 ετών είναι εύκολο να παρασυρθεί. Το παιδί κρατείται, μιλάει ελάχιστα και είναι πολύ φοβισμένο, είναι πολύ δύσκολη η προσέγγιση του».

«Ο 13χρονος πιέστηκε από ενήλικους που τον χρησιμοποίησαν για να προωθήσουν τα ναρκωτικά μέσα στο σχολείο. Γνωρίστηκαν στη γειτονιά με τους διακινητές και για να τον προσεγγίσουν αρχικά τον έθισαν δίνοντας του ναρκωτικά και κάνοντας τον χρήστη, πριν τον πιέσουν να αρχίσει την διακίνηση», ανέφερε στη συνέχεια.

«Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, είναι σύνηθες φαινόμενο η διακίνηση ναρκωτικών ακόμη και σε Γυμνάσια. Οι γονείς του 13χρονου δεν είχαν αντιληφθεί τίποτα, ενώ και το σχολείο δεν είχε δείξει την απαραίτητη διάθεση να ασχοληθεί με το θέμα που λίγο – πολύ ήταν γνωστό», κατέληξε ο κ. Βαβαρούτας.

