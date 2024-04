Καρδίτσα

Καρδίτσα: Έκλεψαν καντήλια και σταυρούς από νεκροταφείο

Νέο περιστατικό κλοπής από κοιμητήριο, αυτήν τη φορά στην Καρδίτσα.

Συνελήφθησαν, το Σάββατο (27-04-2024) και την Κυριακή (28-04-2024) το πρωί σε περιοχή της Καρδίτσας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Καρδίτσας, τρία άτομα, από τα οποία δύο άνδρες και μία γυναίκα, κατά περίπτωση, για κλοπή και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Ειδικότερα, το Σάββατο το πρωί, ο ένας άνδρας και η γυναίκα μετέβησαν σε κοιμητήριο και αφαίρεσαν αντικείμενα θρησκευτικού περιεχομένου (καντήλια, σταυρούς κ.α.) από -21- μνήματα.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν σε επιχείρηση εμπορίας σιδήρων (scrap) και σε άλλη μία επιχείρηση, αμφότερες ιδιοκτησίας του άλλου ημεδαπού άνδρα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -7- καντήλια και -1- ορειχάλκινο βάζο, τα οποία, όπως εξακριβώθηκε, τα είχε αγοράσει από τον άλλον ημεδαπό.

Δύο από τα παραπάνω καντήλια κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στον νόμιμο δικαιούχο τους.

