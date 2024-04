Εύβοια

Εύβοια: διάρρηξη στο Δημαρχείο Κύμης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αφαίρεσαν οι άγνωστοι που εισέβαλλαν στο δημαρχείο της Κύμης.

-

Κλοπή την πρώτη ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας, συνέβη σε δημαρχείο στην Εύβοια

Πιο συγκεκριμένα, άγνωστοι μπούκαραν σε δημαρχείο της Κύμης, προκαλώντας σοβαρές ζημιές, και το περιστατικό ανιλήφθηκε ο αντιδήμαρχος Αργύρης Πάφρας.

«Έγινε κλοπή στο Δημαρχείο Κύμης. Άγνωστη η ταυτότητα του δράστη ή των δραστών. Διέρρηξαν το μεταλλικό παράθυρο του διαδρόμου του ισογείου στο Δημαρχείο Κύμης καi στοχευμένα αφαίρεσαν μόνο τον προσωπικό υπολογιστή μου από το γραφείο μου», δήλωσε ο αντιδήμαρχος στο evima.gr.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες οι δράστες έβαλαν τρεις καρέκλες τη μία πάνω στην άλλη για να μπορέσουν να φύγουν.

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη για το Μάτι: η απόφαση και οι αντιδράσεις από συγγενείς θυμάτων

Πάτρα – ναρκωτικά σε σχολείο: “Έθισαν 13χρονο και τον έκαναν διακινητή”

Φλώρος για το επεισόδιο με τον Γραμμένο: Εικόνα ντροπής που δεν αντιπροσωπεύει το κοινοβούλιο