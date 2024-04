Λάρισα

Λάρισα: “Φουλ” της απάτης μέσω Τοπικής Αυτοδιοίκησης και…εκκλησιών

Θρασύτατοι απατεώνες «γδύνουν» τους κατοίκους της Λάρισας. Ο τρόπος δράσης τους.

Καλά διαβασμένοι, έχοντας εντρυφήσει στις πράξεις που ανήρτησαν Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο διαδίκτυο και δη στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», αποδεικνύονται απατεώνες που μέσω τηλεφώνου επιχειρούν να εξαπατήσουν επαγγελματίες της περιοχής.

Οι επιτήδειοι, έχοντας διαβάσει δημοσιευμένες πράξεις, τηλεφωνούν σε επαγγελματίες τους οποίους προσπαθούν να αιφνιδιάσουν, καθώς συστήνονται ως εκπρόσωποι φορέα με τον οποίο έχουν όντως συνεργαστεί επαγγελματικά στο παρελθόν. Έτσι, επικαλούνται οικονομικά μεγέθη και δεδομένα που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αφού όντως έχουν προηγηθεί συναλλαγές μεταξύ των δύο εταίρων, αποσκοπώντας στην εξαπάτηση του επαγγελματία και υποψήφιου θύματος, με απώτερο σκοπό την πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό και την εκταμίευση των διαθέσιμων χρηματικών ποσών.

Οι δράστες χρησιμοποιώντας οι ίδιοι αριθμούς κινητών τηλεφώνων (του «κιλού») αποστέλλουν μέσω εφαρμογών (viber) στα κινητά τηλεφώνων των επαγγελματιών ψευδή έγγραφα (π.χ. έμβασμα), τα οποία εμφανίζουν ως αληθινά. Προκειμένου να αποσπάσουν έτσι απόρρητους κωδικούς και στη συνέχεια, εύκολα πλέον χειρίζονται από απόσταση τους τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ για να μην κινήσουν την υποψία των τραπεζών «σπάζουν» τα κλεμμένα χρηματικά ποσά σε μικρότερα και τα διακινούν σε πλήθος δικαιούχων, από τους οποίους, όπως είναι γνωστό από παλαιότερες έρευνες της ΕΛ.ΑΣ., έχουν «μισθώσει» τις κάρτες των τραπεζικών λογαριασμών για να κάνουν αυθημερόν τις εκταμιεύσεις από διάφορα ΑΤΜ.

«ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες της «ΕτΔ», άγνωστος δράστης επικοινώνησε με Λαρισαία επαγγελματία και στην οποία συστήθηκε, αναφέροντας, μάλιστα, κάποιο ονοματεπώνυμο ως υπάλληλος της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Με αφορμή, λοιπόν, υπαρκτή συναλλαγή που έγινε το 2023 μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της επιχείρησης της Λαρισαίας, ο απατεώνας για να γίνει πειστικός αναφέρθηκε σε πραγματικά ποσά υπαρκτού τιμολογίου που εκδόθηκε με αφορμή τη διάθεση προϊόντων.

Προφασιζόμενος, λοιπόν, το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας, έθεσε ως προϋπόθεση την αλλαγή του ύψους του πιστωτικού ορίου των τραπεζικών συναλλαγών και για να γίνει πιστευτός παρουσίασε ψευδή γεγονότα ως αληθή, αποστέλλον τας, μάλιστα, τραπεζικά έγγραφα, ζητώντας στη συνέχεια απόρρητους κωδικούς ψηφιακών τραπεζικών συναλλαγών.

Με τη Λαρισαία να απορεί με την επιμονή του, εξαιρετικά ευγενικού κατά τα άλλα, δράστη, και αντιλαμβανόμενη την απόπειρα απάτης σε βάρος της διέκοψε την τηλεφωνική επικοινωνία.

ΟΥΡΕΣ «ΠΙΣΤΩΝ» ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ

Το πνεύμα των ημερών εκμεταλλεύονται και… «Πιστοί», καθώς καταγράφονται ήδη κλοπές πιστωτικών καρτών σε ναούς. Οι απατεώνες, έχοντας καταφέρει, με διάφορους τρόπους, να αποσπάσουν τις πιστωτικές κάρτες των πολιτών, προχωρούν σε αγορές, κάνοντας χρήση του αριθμού της κάρτας. Μάλιστα, για να μην κινήσουν υποψίες, μέσα σε λίγα λεπτά μετά τις αγορές αφήνουν τις κάρτες στους ναούς ή τις επιστρέφουν σε ιερείς και μέλη των ερανικών επιτροπών. Ο κάτοχος της κάρτας μέσω του ναού ενημερώνεται άμεσα από την τράπεζα πως έχει βρεθεί η κάρτα του και την παραλαμβάνει, ενώ στη συνέχεια αποδεικνύεται πως έχουν γίνει ήδη συναλλαγές, που ανάλογα και με το πιστωτικό όριο, συνήθως αφορούν σε μικρά χρηματικά ποσά.

