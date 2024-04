Αργολίδα: 15χρονος απείλησε με μαχαίρι τον πατέρα του

Αργολίδα

Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με θύτη έναν ανήλικο σημειώθηκε στην Αργολίδα.

Ένα πρωτόγνωρο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Αργολίδα.

Πρωταγωνιστής ένας 15χρονος, ο οποίος φέρεται να τηλεφώνησε ο ίδιος στην αστυνομία αναφέροντας πως με τη χρήση μαχαιριού απείλησε τον 50χρονο πατέρα του ότι θα τον σκοτώσει.

Οι αστυνομικοί αρχικά προσπάθησαν να τον ηρεμήσουν και στη συνέχεια μετέβησαν στο σημείο και συνέλαβαν το δράστη, ενώ κατέσχεσαν μαχαίρι τύπου σουγιά με μήκος λάμας 6 εκατοστά.

Στο Αστυνομικό Τμήμα μετέβη και ο πατέρας του ο οποίος δεν κατέθεσε μήνυση κατά του ανηλίκου του γιου του.

