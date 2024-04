Αχαΐα

Τροχαίο: Στο νοσοκομείο ένας 91χρονος οδηγός και δύο παιδιά

Στπ τροχαίο, ενεπλάκησαν τουλάχιστον δύο οχήματα στο ένα οδηγός ήταν ο 91χρονος και στο άλλο μία μητέρα που είχε μέσα και δύο παιδιά.

Ένα ακόμα τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών-Πύργου και συγκεκριμένα στο ύψος των Σαγεΐκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν τραυματίες, ενώ στο τροχαίο εμπλέκονται πάνω από δύο οχήματα.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, στο ένα ΙΧ επέβαινε μία μητέρα με δύο παιδιά τα οποία μεταφέρθηκαν στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων για προληπτικούς λόγους, ενώ το άλλο ΙΧ οδηγούσε ένας 91χρονος.

Μάλιστα, ο 91χρονος οδηγός οδηγήθηκε πρώτο στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας ενώ στη συνέχεια στο Ρίο για εξετάσεις.

