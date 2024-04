Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη σε διαμέρισμα (βίντεο)

Έκρηξη προκάλεσε πανικό στη δυτική Θεσσαλονίκη. Τι ακριβώς συνέβη

Έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα σε διαμέρισμα στη δυτική Θεσσαλονίκη. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΛΑΣ, αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Σαράντα Εκκλησιών στην περιοχή των Μετεώρων. Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, η έκρηξη προκλήθηκε από καμινέτο που βρέθηκε πάνω σε αναμμένο μάτι κουζίνας.

Στη συνέχεια ξέσπασε μικρής έκτασης φωτιά την οποία κατάφεραν να σβήσουν γείτονες που μπήκαν στο διαμέρισμα.

Πηγή: thestival.gr

