Μυλοπόταμος: Έστησαν ενέδρα σε 41χρονο και τον ξυλοκόπησαν (εικόνες)

Εκτός από τον ξυλοδαρμό οι άντρες προκάλεσαν φθορές και στο αυτοκίνητο του θύματος.

Θύμα άγριας επίθεσης φέρεται ότι έπεσε ένας 41χρονος άνδρας χθες το βράδυ στην περιοχή του Πάνορμου στο Ρέθυμνο όπως κατήγγειλε ο ίδιος στις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr όλα εκτυλίχθηκαν το βράδυ τις Κυριακής γύρω στις 10 όταν ο 41χρονος ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητο του, δέχτηκε επίθεση από 4 άνδρες που βρίσκονταν σε σταματημένο όχημα.

Οι 4 άνδρες, σύμφωνα πάντα με όσα καταγγέλθηκαν χτύπησαν άγρια τον 41χρονο, προκαλώντας του τραύματα και προκάλεσαν σοβαρές φθορές στο όχημα του.

Αμέσως μετά την επίθεση οι 4 άντρες τράπηκαν σε φυγή. Ο 41χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Στην συνέχεια κατέθεσε μήνυση σε βάρος των τεσσάρων δραστών για την επίθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 41χρονος αναγνώρισε τους 2 από τους 4 φερόμενους δράστες.

Πρόκειται για έναν 49χρονο και έναν 48χρονο ενώ και οι τέσσερις δράστες αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές.

Η υπόθεση ερευνάται με μεγάλη προσοχή από την αστυνομία.

Πηγή εικόνων: Daynight.gr

