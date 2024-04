Φθιώτιδα

Λαμία: Σύλληψη 48χρονου για παιδική πορνογραφία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς εντοπίστηκε ο άνδρας με πληροφορίες από διεθνείς αστυνομικές αρχές. Τι υλικό βρέθηκε στην κατοχή του.

-

Συνελήφθη τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 26.04 στη Λαμία από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, 48χρονος Έλληνας σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για κατοχή υλικού πορνογραφίας ανηλίκων.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιολόγηση, από τις αρχές, δεδομένων και πληροφοριών οι οποίες περιήλθαν σε αυτές από αλλοδαπές Αρχές μέσω της EUROPOL, και έτσι κατέστη δυνατός ο εντοπισμός στη χώρα μας του διαδικτυακού χρήστη, ο οποίος, μεταξύ άλλων, φέρεται να παραδέχτηκε σε διαδικτυακή συνομιλία του με έτερους χρήστες ότι προβαίνει σε σεξουαλική κακοποίηση ανήλικου ατόμου. Οι πληροφορίες τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και από την ψηφιακή και διαδικτυακή έρευνα, εξακριβώθηκαν τα στοιχεία ταυτότητας και ο τόπος διαμονής του εμπλεκόμενου ατόμου.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα, 1 laptop, 1 σκληρός δίσκος και 1 κάρτα μνήμης, ενώ ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή του κατηγορούμενου στην υπόθεση, καθώς στα πειστήρια εντοπίστηκε πλήθος φωτογραφιών οι οποίες απεικόνιζαν σεξουαλικές κακοποιήσεις ανηλίκων.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή.

Καταγγέλλουμε αμέσως

Να υπενθυμίσουμε ότι μπορούμε ανά πάσα στιγμή να απευθυνόμαστε, ανώνυμα ή επώνυμα, στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛΑΣ, προκειμένου να παρέχουμε πληροφορίες ή να καταγγέλλουμε παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω διαδικτύου και ιδιαίτερα εις βάρος ανηλίκων ατόμων, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλέφωνο: 11188

e-mail: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

X account: @CyberAlertGR

https: // www .gov.gr , ενότητα Πολίτης και Καθημερινότητα/ Καταγγελίες / Καταγγελίες για εγκλήματα κυβερνοχώρου

, ενότητα Πολίτης και Καθημερινότητα/ Καταγγελίες / Καταγγελίες για εγκλήματα κυβερνοχώρου Eφαρμογή για smartphones: CYBERΚΙD

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη για το Μάτι: Οι ποινές στους καταδικασθέντες

Ισπανία: Δεν παραιτείται ο Πέδρο Σάντσεθ – “Αποφάσισα να συνεχίσω”

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη σε διαμέρισμα (βίντεο)