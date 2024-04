Πέλλα: Φονική σύγκρουση μηχανής με νταλίκα (εικόνες)

Πέλλα

Το τροχαίο που είχε τον θάνατο ενός 56χρονου άντρα συνέβη στο 3ο χλμ της Εθνικής Οδόυ Γιαννιτσών- Αλεξάνδρειας.

Νέα τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο, αυτήν τη φορά στην Πέλλα.

Λίγο μετά τις 17:00 και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, μοτοσικλέτα που οδηγούσε 56χρονος άνδρας συγκρούστηκε με νταλίκα, στο 3ο χλμ της Ε.Ο. Γιαννιτσών- Αλεξάνδρειας.

Σύμφωνα με το thestival.gr, αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του οδηγού της μηχανής.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο, παράλαβε τον άτυχο άνδρα και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για το τραγικό συμβάν διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πέλλας.

