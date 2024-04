Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Μηχανή παρέσυρε πεζούς – 4 τραυματίες σε νοσοκομείο

Το τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας, στο κέντρο της πόλης.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και περίπου στις 10, μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα, παρέσυρε δύο πεζούς στην οδό Τσιμισκή, στην καρδιά της πόλης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και τα τέσσερα άτομα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

