Κρήτη: Στιγμές φρίκης για 53χρονη ΑμεΑ σε κλειστή δομή

Έναν πραγματικό εφιάλτη, έζησε μια 53χρονη πριν από λίγα 24ωρα μέσα σε δομή στο Λασίθι, δεχόμενη χτυπήματα στο πρόσωπο και την κοιλιά.

Σημάδια ωμής βίας είναι ακόμη εμφανή στο πρόσωπό της. Οι ώρες μαρτυρίου που έζησε μια 53χρονη γυναίκα με νοητική υστέρηση μέσα σε δομή φιλοξενίας στην Κρήτη άφησαν στο σώμα της μώλωπες και κοκκινίλες, αλλά και ένα ισχυρό σοκ στην ψυχή της.

Η 53χρονη “Α” φιλοξενείται τα τελευταία 4 χρόνια σε δομή για ΑμεΑ και, όπως αποκαλύπτει συγγενής της στο neakriti.gr, δέχτηκε χτυπήματα αναίτια από άτομο του προσωπικού, γεγονός που καταγγέλθηκε στην Αστυνομία, η οποία διερευνά την υπόθεση. Μάλιστα, όπως ανέφερε η αδελφή του θύματος, την είχε ξαναδεί χτυπημένη στο παρελθόν. Αυτή τη φορά όμως δεν πήγαν στον πρόεδρο της δομής για παράπονα.

Η υπόθεση, που κρίνεται αρκετά σοβαρή, έφτασε χθες υπό μορφή καταγγελίας και στην Ασφάλεια Ηρακλείου, όπου η αδερφή και η μητέρα της πέρασαν το κατώφλι και κατήγγειλαν πως μέσα στη δομή που ζει το παιδί τους - παρά την ηλικία της, η 53χρονη είναι πάντα «το παιδί τους» - έλαβαν χώρα βίαια περιστατικά τα προηγούμενα 24ωρα.

Προσκόμισαν, σύμφωνα με πληροφορίες, φωτογραφίες της 53χρονης με τους μώλωπες στο πρόσωπο, ενώ μετέφεραν στους αστυνομικούς και όσα είχαν ακούσει από το ίδιο το θύμα.

«Βρέθηκα κάτω πεσμένη να με πατούν στο πρόσωπο και στην κοιλιά χωρίς λόγο», φέρεται να είπε η 53χρονη στη μητέρα και την αδελφή της.

Τον ξυλοδαρμό της 53χρονης βεβαίωσε και ένα άλλο κορίτσι, τρόφιμος της δομής, που τα είδε όλα να εκτυλίσσονται μπροστά του. Τα δύο κορίτσια... ονομάτισαν και τον θύτη της βίαιης ενέργειας, ωστόσο τη διαλεύκανση της υπόθεσης έχει αναλάβει πλέον η Αστυνομία, που κατά πληροφορίες ζήτησε και ιατροδικαστική εξέταση, ενώ ήδη τις επόμενες ώρες θα ζητήσει την κατάθεση μαρτύρων.

Τι συνέβη στην κλειστή δομή;

Η 53χρονη Α., που πάσχει από νοητική υστέρηση, ζει στην κλειστή δομή του Λασιθίου από το 2020. Μέσα στη δομή κατά τα λεγόμενα της ίδιας προς τους συγγενείς της, που τα μετέφεραν στην Αστυνομία, φαίνεται ότι έζησε έναν πραγματικό εφιάλτη, όπως ανέφερε που αποκάλυψε το δράμα της 53χρονης πριν από λίγα 24ωρα μέσα στην εν λόγω δομή, δεχόμενη χτυπήματα στο πρόσωπο και την κοιλιά κατά την ίδια. Μάλιστα, η A. φέρεται να είπε ότι κάποιο άτομο - υπέδειξε την ταυτότητά του και δεν είναι τρόφιμος - την ποδοπάτησε στο πρόσωπο και την κοιλιακή χώρα. Το μαρτύριο που έζησε η 53χρονη βεβαίωσε και μια άλλη τρόφιμος της ίδιας δομής, καθώς ήταν αυτόπτης μάρτυρας.

Το σκηνικό της βίας αποκάλυψαν οι μώλωπες που έφερε η 53χρονη στο πρόσωπο, και τους οποίους είδαν οι συγγενείς της κατά την επίσκεψή της στο σπίτι της ηλικιωμένης μητέρας της, όπου την περίμενε και η αδελφή της για τη μηνιαία έξοδό της. Τα έγκλειστα άτομα της δομής έχουν μια φορά τον μήνα έξοδο για να επισκεφτούν συγγενείς. Η περασμένη Κυριακή ήταν η μέρα της μηνιαίας εξόδου για την 53χρονη Α. με τη νοητική υστέρηση. Όταν έφτασε στο σπίτι της μητέρας της, η αδελφή της παρατήρησε αμέσως, αφού ήταν εμφανή, τα σημάδια της βίας που είχε ασκηθεί εναντίον της. Τη ρώτησαν και τους περιέγραψε τι έγινε.

Τη φωτογράφισαν και αυτές τις φωτογραφίες προσκόμισαν ως αποδεικτικό στοιχείο της καταγγελίας που ακολούθησε το πρωί της Δευτέρας στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

«Μια φορά τον μήνα έρχεται να τη βλέπουμε. Όταν την παίρνουμε εκεί τηλέφωνο δε μας λέει τίποτα. Δεν την αφήνουν να μιλάει... Τη ρωτήσαμε τι είχε συμβεί και είχε τις κοκκινίλες στο πρόσωπο. Μας είπε ότι τη βάλανε κάτω και την πατούσανε. Δεν υπήρχε λόγος, και το άλλο κοριτσάκι που ήταν μαζί, επίσης τρόφιμος της δομής, είπε ότι τα είδε όλα: “Την έβαλε κάτω και την πατούσε...”. Μας ονομάτισε υπάλληλο», είπε η αδελφή του θύματος μιλώντας στο neakriti.gr και συνέχισε: «Το έχουμε ξαναβρεί χτυπημένο το παιδί και τότε το είχαμε πει στον πρόεδρο της Δομής και μας έλεγε ότι θα τον διώξουν, αλλά τώρα έγινε ξανά αυτό...».

Η αδελφή του θύματος, προσπαθώντας να εξηγήσει τι έχει συμβεί, είπε: «Μπορεί να ζήτησε ένα τσιγάρο. Αυτό δεν είναι αιτία και αφορμή. Αλλά και αφορμή να υπήρχε, είναι δυνατόν να σηκώσει κάποιος χέρι σε ένα τέτοιο παιδί...; Αυτά τα παιδιά τα προσέχεις», κατέληξε η αδελφή της 53χρονης.

«Έβλεπε η μαγείρισσα»

Μάλιστα, η ίδια απόρησε γιατί, όπως της μετέφερε το θύμα και η άλλη τρόφιμος, μπροστά στο βίαιο περιστατικό ήταν και η μία μαγείρισσα της δομής και δεν έκανε τίποτα! Ούτε μπήκε στη μέση να εμποδίσει τα χτυπήματα, ούτε ειδοποίησε την οικογένεια του θύματος, ούτε την Αστυνομία, όπως ανέφερε η συγγενής της 53χρονης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 53χρονη με τη νοητική υστέρηση πληρώνει τη δομή που τη φιλοξενεί με τη σύνταξη που λαμβάνει, και η οποία προέρχεται από τον πατέρα της που έχει φύγει από τη ζωή.

Δικαστικός συμπαραστάτης της 53χρονης είναι η μητέρα της και η φιλοξενία στη δομή πληρώνεται με προνοιακά επιδόματα και συντάξεις που λαμβάνει κάθε “παιδί”, ανάλογα τον βαθμό της αναπηρίας που έχει διαγνωσθεί και βγάλει απόφαση η αρμόδια επιτροπή.

Κλείνει οριστικά η δομή φιλοξενίας ΑμεΑ “Μετάβασις” στην Ιεράπετρα - Προσεχώς απομακρύνονται και οι τελευταίοι ωφελούμενοι

Μετά την έγκριση της απόφασης του αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου κ. Γιάννη Ανδρουλάκη για οριστικό κλείσιμο της δομής φιλοξενίας ΑμεΑ “Μετάβασις” στην Ιεράπετρα και της έγκρισης της απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, είχε ακολουθήσει σχετική ένσταση κατά της απόφασης από τον ιδιοκτήτη της δομής, η οποία απορρίφθηκε από την Αποκεντρωμένη.

Έτσι έμεινε η υπόθεση στα χέρια των γονέων των τροφίμων, του Αστυνομικού Τμήματος Ιεράπετρας και της Εισαγγελίας Ν. Λασιθίου, για να δρομολογήσουν τη μεταφορά των ωφελούμενων σε άλλες δομές φιλοξενίας ή της επιστροφής τους στις οικογένειές τους.

Επειδή τα περισσότερα άτομα είναι με δικαστικό συμπαραστάτη και είναι δύσκολη η εύρεση νέας δομής φιλοξενίας κυρίως στο Ηράκλειο, οι διαδικασίες έχουν καθυστερήσει αρκετά, αν και ήδη έχουν βρει νέα στέγη φιλοξενίας οι περισσότεροι τρόφιμοι. Σύμφωνα με ασφαλείς και διασταυρωμένες πληροφορίες, έχουν μείνει ακόμα στο κτήριο 3-4 άτομα, που αναμένεται και αυτά να μεταφερθούν σε άλλες αδειοδοτημένες δομές ή στα σπίτια των γονιών τους, τις αμέσως επόμενες μέρες.

Το οριστικό κλείσιμο της δομής προωθεί πλέον και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της, καθώς πλέον δεν μπορεί να εξασφαλίσει τα λειτουργικά της έξοδα, ενώ δεν έχει προχωρήσει τις διαδικασίες που απαιτούνται για να αδειοδοτηθεί η επιχείρησή του.

«Είχε παρθεί η απόφαση για να κλείσει η δομή φιλοξενίας ΑμεΑ “Μετάβασις” Ιεράπετρας στα τέλη του 2023 και αφού είχαν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Περιμέναμε την έγκριση της απόφασης από την Αποκεντρωμένη και αφού εγκρίθηκε η απόφαση, την κοινοποιήσαμε στον κ. εισαγγελέα και στην Αστυνομία. Ο ιδιοκτήτης της δομής είχε κάνει ένσταση κατά της απόφασής μας, η οποία απορρίφθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση», μας είπε ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου κ. Γιάννης Ανδρουλάκης.

«Η Αστυνομία είχε κάνει έλεγχο στον χώρο της δομής μετά από καταγγελίες και ενημερώθηκε από τις υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας για όλες τις ενέργειές μας μέχρι τότε. Είμαστε μια εποπτεύουσα Αρχή, που τις αποφάσεις που παίρνουμε τις παίρνουμε με βάση τους ελέγχους που κάνουμε και σκοπός μας είναι η εύρυθμη λειτουργία της δομής. Η δομή αδειοδοτήθηκε το 2014, αλλά από το 2019 και μετά όλες οι παρόμοιες δομές εμπίπτουν στη νομοθεσία που αφορά τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία.

Εμείς, σαν Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, κάναμε επαναλαμβανόμενους αιφνίδιους ελέγχους από τις αρχές του 2022 με τους ειδικούς συμβούλους μας, οι οποίες ανήκουν στην εποπτεία της Διεύθυνσης Υγείας. Διαπιστώθηκαν κάποιες παραβάσεις και ο φορέας έπρεπε να προσαρμοστεί στις συστάσεις των υπηρεσιών μας.

Οι έλεγχοι αφορούν συνθήκες διαβίωσης αλλά και σε εργασιακές προϋποθέσεις που δεν τηρούνταν. Όπως ορίζει η νομοθεσία, πρέπει να γίνουν συστάσεις και εντός δύο μηνών να προχωρήσουν σε διορθώσεις και επανάληψη ελέγχου για να διαπιστωθούν εάν έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις που επιβάλλονταν.

Τον Οκτώβριο του 2022 πραγματοποιήθηκαν κι άλλοι αιφνίδιοι έλεγχοι και μετά από προσπάθεια και από τον φορέα για συνεργασία έγινε εισήγηση σκοπιμότητας στο ΕΚΑ. Τον Νοέμβριο του 2022, ο φορέας έβαλε ένα αίτημα καλής λειτουργίας κι εμείς, με βάση το παραπάνω ιστορικό, απαντήσαμε προς το ΕΚΑ ότι σε κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν διορθώσεις. Είχαμε δηλαδή μια αρνητική εισήγηση προς το ΕΚΑ με βάση τις εκθέσεις μας. Τον Μάιο του 2023 καταγράφηκαν πάλι προβλήματα. Στις 11 Σεπτεμβρίου του 2023 αποφάσισε η Περιφέρεια την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της δομής. Στις 17 Οκτωβρίου 2023 υπήρξε σύσταση για παραλαβή από τη δομή των ωφελούμενων από τους οικείους τους.

Τέλος, περιμένουμε τις τελικές αποφάσεις από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης. Το οριστικό κλείσιμο της δομής πλέον έχει δρομολογηθεί από τις αρχές του 2024», κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

