Αχαΐα

Πάτρα: Συμμορία μαθητών επιτέθηκε σε 13χρονο

'Ολα ξεκίνησαν όταν ο 13χρονος τσακώθηκε με συμμαθητή του και εκείνος έφερε παρέα δέκα περίπου ατόμων από άλλο σχολείο

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ένας 13χρονος έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό που δέχθηκε από έναν συνομίληκό του στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το flamis.gr, όλα ξεκίνησαν όταν ο 13χρονος τσακώθηκε με συμμαθητή του και εκείνος έφερε παρέα δέκα περίπου ατόμων από άλλο σχολείο, επίσης κοντά στο κέντρο της Πάτρας.

Η παρέα των «δέκα» έφθασε έξω από το Γυμνάσιο του θύματος, τον κάλεσαν «πιο πέρα» από την είσοδο για να «συζητήσουν» και τότε άναψαν τα αίματα.

Ο τσακωμός ήταν άγριος και ένας από τους δέκα τοποθέτησε ένα κλειδί ανάμεσα στα δάχτυλά του και γρονθοκόπησε στο πρόσωπο τον 13χρονο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά πάνω από το φρύδι.

Ο μικρός αιμορραγούσε και εκλήθη ασθενοφόρο ώστε να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Ενημερώθηκαν οι γονείς του, αλλά μέχρι και χθες δεν είχε γίνει γνωστό αν προχώρησαν σε κάποια μήνυση. Ο 13χρονος φέρει ακόμη τα σημάδια του χτυπήματος στο πρόσωπό του, ενώ οι συνομήλικοί του από το άλλο Γυμνάσιο μόλις κατάλαβαν τι είχε συμβεί το έβαλαν στα πόδια και εξαφανίστηκαν.

Για το θέμα είναι ενήμερη και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η Προϊσταμένη Ευγενία Πιερρή έχει δώσει εντολή να γίνει έρευνα αμέσως με την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία, μετά τις διακοπές του Πάσχα. Καθότι το επεισόδιο συνέβη την τελευταία ημέρα λειτουργίας των σχολείων.

