Χανιά: ανήλικος ξυλοκόπησε τη γιαγιά του

Ο ανήλικος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία και σωματική βλάβη σε βάρος της γιαγιάς του.

Ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έγινε γνωστό στην περιοχή της Κρήτης και μάλιστα με θύτη έναν ανήλικο και θύμα τη γιαγιά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr από θύμα... θύτης έγινε ένας 15χρονος από τα Χανιά, που την Δευτέρα συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία και σωματική βλάβη, καθώς ξυλοκόπησε την 69χρονη γιαγιά του, στα χέρια και το πρόσωπο.

Ο λόγος της επίθεσης δεν έχει αποσαφηνιστεί, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι το ανήλικο παιδί μεγαλώνει με τη βία στο καθημερινό "μενού".

Μάλιστα πριν από 2-3 ημέρες, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το παιδί ήταν - αυτή τη φορά - το θύμα ενδοοικογενειακού επεισοδίου.

