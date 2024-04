Θεσπρωτία

Ηγουμενίτσα: Ο Βλαντ βρήκε κι άλλο παράνομο φορτίο σε φορτηγό από την Ιταλία (εικόνες)

Κρυμμένα μέσα στο φορτηγό ήταν τα ναρκωτικά που εντοπίστηκαν από τον σκύλο του Λιμενικού.

Μεγάλη ποσότητα κατεργασμένης ινδικής κάνναβης (skunk) εντοπίστηκε σε φορτηγό που έφτασε στην Ηγουμενίτσα από λιμάνι της Ιταλίας.

Ο 60χρονος Έλληνας οδηγός μετέφερε μέσα στο φορτηγό και στην μπαγκαζιέρα του πάνω από 200 κιλά κάνναβης και σχεδόν 20 κιλά σπόρια της.

Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν από σκύλο του Λιμενικού, ονόματι Βλαντ.

Ο οδηγός συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Τις βραδινές ώρες χθες, σε έλεγχο που διενεργήθηκε από την Ομάδα Κ-9, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας καθώς και την από κοινού συνεργασία με προσωπικό της Π.Ο.ΔΙ.Ν. και της Ομάδας Κ9 του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας, εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικής ουσίας σε φορτηγό όχημα με επικαθήμενο και οδηγό έναν 60χρονο ημεδαπό, το οποίο είχε εκφορτωθεί στο λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας από Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο προερχόμενο από την Ιταλία.

Συγκεκριμένα, κατόπιν ένδειξης του σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. «ΒΛΑΝΤ» Κ9, εντοπίστηκαν εντός του επικαθήμενου και στη δεξιά μπαγκαζιέρα μέσα σε χάρτινες κούτες, εκατόν ενενήντα τρεις (193) πλαστικές σακούλες, αεροστεγώς στεγανοποιημένες, περιέχουσες πιθανόν ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), συνολικού μικτού βάρους διακοσίων εννέα κιλών και οκτακοσίων είκοσι γραμμαρίων (209,820kg). Επιπρόσθετα, σε ένα από τα χαρτοκιβώτια βρέθηκε έτερη πλαστική συσκευασία αεροστεγώς στεγανοποιημένη, περιέχουσα πιθανόν ποσότητα σπόρων κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους δεκαεννέα γραμμαρίων και πενήντα πέντε εκατοστών του γραμμαρίου (19,55gr).

Ο 60χρονος συλληφθείς οδηγός πρόκειται να προσαχθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσπρωτίας. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκαν οι ποσότητες των ναρκωτικών ουσιών, δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας και το φορτηγό όχημα».





