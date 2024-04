Ηράκλειο

Ηράκλειο: Γάζωσαν αυτοκίνητο με καλάσνικοφ

Σύμφωνα με πληροφορίες ένα τουλάχιστον άτομο τραυματίστηκε και έχει διακομιστεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Αιματηρό επεισόδιο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Cretalive, έγινε πριν από λιγο στο Τσιφούτ Καστέλλι του Δήμου Γόρτυνας, στην ενδοχώρα του Ηρακλείου.

Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν ότι ένα αυτοκίνητο , "γαζώθηκε" από σφαίρες καλάσνικοφ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, ένα τουλάχιστον άτομο, 23 ετών, έχει τραυματιστεί και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Χάρακα, ενώ από εκεί αναμένεται να διακομιστεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Να σημειωθεί ότι δεν επιβεβαιώνονται μέχρι τώρα οι πρώτες πληροφορίες που έκαναν λόγο για ύπαρξη ανήλικου μέσα στο αυτοκίνητο.

Οι σφαίρες σύμφωνα πάντα με τις πρώτες πληροφορίες έχουν χτυπήσει έναν 23 χρονο επιβάτη που μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας του Χάρακα και από εκεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, υπό αυστηρή αστυνομική παρουσία.

Τα χτυπήματα που φέρει το θύμα είναι στην ωμοπλάτη με τους γιατρούς να προσπαθούν να σταματήσουν την αιμοραγία.

