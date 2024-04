Ιωάννινα

Φαράγγι Σαμαριάς: Πότε ανοίγει για τους επισκέπτες

Τις «πύλες» του για τους επισκέπτες ανοίγει και φέτος το Φαράγγι της Σαμαριάς.

Τις «πύλες» του για τους επισκέπτες άνοιξε και φέτος το Φαράγγι της Σαμαριάς. Ήδη από την Κυριακή 28 Απριλίου επιτράπηκε η είσοδος από την Αγία Ρουμέλη και για τα δύο πρώτα χιλιόμετρα του μονοπατιού, έως το χώρο ανάπαυσης «Χριστός», ενώ από την Μεγάλη Τετάρτη 1 Μαΐου, το φαράγγι θα είναι προσβάσιμο για το σύνολο της διαδρομής και από τις δύο εισόδους του, τη βόρεια στο Ξυλόσκαλο και τη νότια στην Αγία Ρουμέλη.

Από τη Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς του ΟΦΥΠΕΚΑ υλοποιήθηκαν τον τελευταίο ενάμιση μήνα εντατικές εργασίες για τη συντήρηση των υποδομών (αποκατάσταση γεφυρών, συντήρηση του μονοπατιού, κοπή και απομάκρυνση των επικίνδυνων προς πτώση δένδρων κατά μήκος του μονοπατιού, συντήρηση των κιγκλιδωμάτων και του συστήματος προστασίας από λιθοπτώσεις), προκειμένου να παρέχεται μία αναβαθμισμένη εμπειρία στους επισκέπτες και να διασφαλίζεται η ασφάλειά τους. Οι εργασίες συντήρησης θα συνεχιστούν καθ΄ όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Για την έκδοση ηλεκτρονικών εισιτηρίων, καθώς και για πληροφορίες που αφορούν τον Εθνικό Δρυμό (π.χ., ωράριο λειτουργίας, κατηγορίες εισιτηρίων, την διαδρομή, την ασφάλεια, κ.λπ.) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα: https://samaria-tickets.necca.gov.gr/checkout.

Σημειώνεται ότι η διαχείριση της επισκεψιμότητας του Φαραγγιού της Σαμαριάς πέρασε στον ΟΦΥΠΕΚΑ το καλοκαίρι του 2022, οπότε και για πρώτη φορά τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων. Κατά την χρονιά εκείνη, το φαράγγι υποδέχθηκε 168.593 άτομα, που είναι και ο μεγαλύτερος αριθμός επισκεπτών από το 2007.

