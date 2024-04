Αιτωλοακαρνανία

Αιτωλοακαρνανία: “Ήρθαν στα χέρια” και του… έκοψε το αυτί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια διένεξη ανάμεσα σε έναν υπάλληλο και το γιο του εργοδότη του, οδήγησε σε σοβαρό και μη-αναστρέψιμο τραυματισμό.

-

Άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε την Τρίτη μεταξύ γιου εργοδότη και εργαζομένου στην περιοχή του Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας.

Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, οι δυο άνδρες συνεπλάκησαν για να λύσουν τις διαφορές τους και ο ένας κατάφερε στον άλλο χτύπημα κόβοντας τον λοβό του αυτιού του. Αυτό που δεν έχει ξεκαθαρίσει, είναι αν ο δράστης χτύπησε το θύμα με σιδερόβεργα ή αν τον δάγκωσε, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο αυτί.

Όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα του Αγρινίου agriniopress.gr , τραυματίας μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο του Αγρινίου και από εκεί στην Πάτρα, ώστε να επιτευχθεί συγκόλληση του κομμένου τμήματος του αυτιού, η οποία, ωστόσο, δεν πέτυχε.

Ο δράστης έχει συλληφθεί και αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράνομη οπλοκατοχή, οπλοχρησία και επικίνδυνες σωματικές βλάβες, ενώ αναμένεται να μηνυθεί και ο τραυματίας του αιματηρού αυτού περιστατικού.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαρούσι: Συλλήψεις για τη φονική συμπλοκή

Χανιά: ανήλικος ξυλοκόπησε τη γιαγιά του

Απεργία Πρωτομαγιάς: Τα δρομολόγια των πλοίων