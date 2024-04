Αχαΐα

Πάτρα – Ναρκωτικά σε σχολείο: Προφυλακίστηκαν τρεις κατηγορούμενοι

Συνεχίζονται την Μεγάλη Τετάρτη οι απολογίες των υπόλοιπων κατηγορούμενων. Ποια τα αδικήματα που τους αποδίδονται.

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις πολύωρες απολογίες τους την Μεγάλη Τρίτη ενώπιον του ανακριτή, τρεις εκ των συλληφθέντων για την υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών σε σχολικό συγκρότημα της Πάτρας. Επίσης, στον ανακριτή οδηγήθηκαν για να απολογηθούν και άλλοι έξι συλληφθέντες για την ίδια υπόθεση, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Την Μεγάλη Τετάρτη αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι συλληφθέντες για την υπόθεση της διακίνησης των ναρκωτικών.

Υπενθυμίζεται ότι οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Πάτρας, είχαν συλλάβει την περασμένη Παρασκευή συνολικά 12 άτομα, εκ των οποίων 4 ανήλικοι, για διακίνηση κάνναβης, κοκαΐνης και MDMA, ακόμη και μέσα σε σχολικό συγκρότημα.

Μάλιστα, κατά την διάρκεια των ερευνών που είχαν πραγματοποιήσει οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών μέσα στο σχολικό συγκρότημα, είχαν βρει 80 γραμμάρια κάνναβης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και τρεις συσκευασίες με έτοιμες μικροποσότητες κάνναβης για χρήση. Σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, το σχολικό συγκρότημα χρησιμοποιείτο ως χώρος φύλαξης των ναρκωτικών, αλλά και ως ορμητήριο για την περαιτέρω διακίνησή τους.

