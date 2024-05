Ηράκλειο

Τραγωδία στην Κρήτη: Γυναίκα έπεσε νεκρή μπροστά στον 7χρονο γιο της

Σοκ υπέστη το παιδί που είδε τη μητέρα του να καταρρέει μπροστά του.

Μπροστά στο 7χρονο παιδί της κατέρρευσε μία γυναίκα το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης.

Η 44χρονη και ο γιος της περνούσαν απέναντι τον δρόμο για να πάνε στην πλατεία Κορνάρου, στο Ηράκλειο, όταν εκείνη σωριάστηκε.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που ειδοποιήθηκε από αυτόπτες μάρτυρες, ενώ το ανήλικο συνόδευσε αστυνομικός σε κοντινή καφετέρια, μέχρις ότου να βρεθούν συγγενείς του.

Το παιδάκι υπέστη σοκ, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε πως ήταν ήδη νεκρή.

Τον 7χρονο παρέλαβε ο αδερφός της μητέρας του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, έχει κι έναν 17χρονο αδερφό.

Τα αίτια του θανάτου της άτυχης γυναίκας θα εξακριβωθούν με τη διενέργεια νεκροψίας- νεκροτομής.

Πηγή: neakriti.gr

