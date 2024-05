Πέλλα

Πέλλα: Φωτιά σε μαντρί έκαψε ζωντανά δεκάδες πρόβατα

Ζωντανά κάηκαν τα ζώα σε φωτιά που ξέσπασε σε ποιμνιοστάσιο στην Πέλλα.

Τουλάχιστον τριάντα πρόβατα κάηκαν ζωντανά, όταν ξέσπασε φωτιά σε ποιμνιοστάσιο στον οικισμό Βρυτά, στην Έδεσσα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το βράδυ, υπό άγνωστες συνθήκες, ενώ για την κατάσβεσή της επιχείρησαν έντεκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Ζημιές προκλήθηκαν και στο ποιμνιοστάσιο. Τα αίτια της φωτιάς ερευνώνται.

