Μεταναστευτικό: Νέα διάσωση στη Γαύδο

Δεκάδες άνθρωποι διασώθηκαν από διερχόμενο πλοίο στα ανοιχτά της Γαύδου.

Διάσωση 38 μεταναστών και προσφύγων πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα νότια της Γαύδου.

Οι μετανάστες, όλοι άνδρες, διασώθηκαν από το πλήρωμα φορτηγού πλοίου σημαίας Λιβερίας σε απόσταση 17,5 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου και, στη συνέχεια, ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού τους μετέφερε με ασφάλεια στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Αυτή την ώρα μεταφέρονται στην πόλη των Χανίων για να οδηγηθούν, σύμφωνα με πληροφορίες, στις κατασκηνώσεις Καλαθά Ακρωτηρίου.

