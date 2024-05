Κιλκίς

Κιλκίς: Απείλησε με τσεκούρι τους γονείς του και αστυνομικούς (εικόνες)

Ένας άνδρας συνελήφθη μετά από καταγγελία της μητέρα του στις Αρχές.

Ένας 51χρονος από το Κιλκίς συνελήφθη αφού απείλησε τους γονείς του με τσεκούρι, σπάζοντας αντικείμενα μέσα στο σπίτι τους. Η 70χρονη μητέρα του, έκανε καταγγελία στις Αρχές και όταν αστυνομικοί πήγαν να τον συλλάβουν, επιτέθηκε και σε εκείνους με άλλο τσεκούρι, προκαλώντας παράλληλα ζημιές σε περιπολικό.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτομαγιάς, σε χωριό του δήμου Κιλκίς, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος του Τμήματος Ασφάλειας Κιλκίς, ένας 51χρονος άνδρας, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με καταγγελία της 70χρονης μητέρας του, το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, ο προαναφερόμενος άνδρας -για ασήμαντο λόγο- έσπαγε αντικείμενα στην οικία που ζούσε με τους γονείς του και άμεσα αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο.

Στη θέα των αστυνομικών, ο 51χρονος τους επιτέθηκε με τσεκούρι, οι οποίοι ενεργώντας άμεσα κατάφεραν να αποφύγουν την επίθεση. Στη συνέχεια με το τσεκούρι προκάλεσε φθορές στο καπό του υπηρεσιακού οχήματος και τράπηκε σε φυγή.

Λίγο αργότερα εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και κατά την ακινητοποίηση του, τους επιτέθηκε εκ νέου με ένα δεύτερο τσεκούρι.

Τα παραπάνω δύο τσεκούρια κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίστηκε σε βάρος του από το Τμήμα Ασφάλειας Κιλκίς, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς και τον παρέπεμψε στον Ανακριτή».

