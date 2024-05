Ηράκλειο

Ηράκλειο - Καταγγελία: Νονός βίαζε το ανήλικο βαφτιστήρι του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει στην καταγγελία του το 18χρονο πλέον αγόρι.

-

Χρειάστηκε να περάσουν πολλά χρόνια ώστε ο 18χρονος σήμερα να βρει το κουράγιο και να καταγγείλει τον πνευματικό του πατέρα για βιασμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς φέρεται σύμφωνα με την καταγγελία να ερχόταν πολύ συχνά σε επαφή με το αγόρι που του «έβαλε λάδι», με τις ασελγείς πράξεις σε βάρος του τότε ανήλικου να υποστηρίζεται πως συνέβησαν όταν το παιδί ήταν περίπου 11 ετών.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές πληροφόρησης το οικογενειακό περιβάλλον του 18χρονου πλέον δεν μπορεί να πιστέψει τα όσα καταλογίζονται στο νονό καθώς φέρονται να μην είχαν καταλάβει το παραμικρό και να τον θεωρούσαν άνθρωπο της εμπιστοσύνης τους.

Το Γραφείο Ανηλίκων της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου ερευνά με μεγάλη προσοχή την καταγγελία για την υπόθεση.

Πηγή: cretaone.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μιχαλολιάκος: Αποφυλακίζεται ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής

Μάτι: Η δικαστική απόφαση συνεχίζει να προκαλεί κόντρες

Κιλκίς: Απείλησε με τσεκούρι τους γονείς του και αστυνομικούς (εικόνες)