Θεσσαλονίκη: Δέμα με... κροτίδες εισαγωγής παρέλαβε 50χρονη (εικόνες)

Οι αστυνομικοί προσποιήθηκαν τους ταχυμεταφορείς. Τι εντόπισαν μετά από έρευνα.

Στη σύλληψη μίας 50χρονης γυναίκας για παραλαβή απαγορευμένων πυροτεχνικών ειδών προέβη το Τμήμα Όπλων και Εκρηκτικών της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Η γυναίκα είχε παραγγείλει ενόψει του Πάσχα συνολικά 113 κροτίδες από την Πολωνία και το σχετικό δέμα έφτασε σε κατάστημα ταχυμεταφορών.

Υπήρξε καταγγελία για ύποπτο δέμα και οργανώθηκε ειδική επιχείρηση από αστυνομικούς, οι οποίοι και προσποιήθηκαν τους ταχυμεταφορείς. Συνέλαβαν τη γυναίκα κατά την παραλαβή του δέματος.

Σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Στο μεταξύ, η ΕΛ.ΑΣ. εντατικοποιεί τους ελέγχους για την αντιμετώπιση της διακίνησης και χρήσης παράνομων κροτίδων, παιδικών αθυρμάτων, βεγγαλικών και άλλων ειδών πυροτεχνίας κατά την περίοδο του Πάσχα και μέσω ανακοίνωσης υπενθυμίζει ότι απαγορεύεται η καύση βεγγαλικών, όπως επίσης η κατασκευή, εμπορία, αγορά, κατοχή και χρήση κροτίδων, συσκευών εκτόξευσης κροτίδων και κάθε είδος πυροτεχνίας χωρίς άδεια.

«Τα βεγγαλικά και πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδια, αλλά υλικά άκρως επικίνδυνα και η χρήση τους εγκυμονεί κινδύνους για την σωματική ακεραιότητα και την ίδια τη ζωή», αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, ενώ απευθύνεται έκκληση στους γονείς ανηλίκων να αποτρέψουν τα παιδιά τους από τη χρήση ή την αυτοσχέδια κατασκευή τους και να τους ενημερώσουν για τους κινδύνους σοβαρού τραυματισμού, ακόμα και ακρωτηριασμού.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

