Τέμπη - Θεσσαλονίκη: Κατέστρεψαν δέντρα που φυτεύτηκαν για τα θύματα της τραγωδίας (εικόνες)

Άγνωστοι κατέστρεψαν δέντρα που είχαν φυτευτεί για τα θύματα των Τεμπών.

Ένα θλιβερό και βάρβαρο θέαμα, αντίκρυσαν σήμερα το πρωί, οι υπάλληλοι του δήμου Κορδελιού-Ευόσμου. 'Αγνωστοι πιθανόν τη νύχτα εισήλθαν στο δημοτικό Πάρκο της Διαλογής και έσπασαν 12 δέντρα από 57+1 δέντρα που είχαν φυτέψει μαθητές δημοτικού σχολείου και αστυνομικοί, στη μνήμη των νεκρών του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Συγκεκριμένα όπως επισημαίνουν οι υπάλληλοι του δήμου, έσπασαν τους κορμούς, κατέστρεψαν δέντρο που προϋπήρχε στο πάρκο, ενώ δεν δίστασαν να ξεριζώσουν και να πάρουν ένα από τα δέντρα που είχαν φυτευτεί από τους μικρούς μαθητές.

Σύμφωνα με την τεχνολόγο γεωπονικής του δήμου Κορδελιού Εύοσμου Μαρία Κωνσταντίνου, «κατά τη χθεσινή ημέρα ήμασταν εδώ στο πάρκο για να φροντίσουμε τα δέντρα. Ήταν όλα στη θέση τους, όπως τα είχαν φυτέψει τα παιδιά και σήμερα μας ειδοποίησαν οι υπάλληλοι που ήρθαν για να τα ποτίσουν, πως πολλά από αυτά είναι σπασμένα και ξεριζωμένα».

«Πραγματικά μείναμε άναυδοι, αναρωτιόμαστε ποιος θα μπορούσε και για ποιο λόγο, να καταστρέψει κάτι που έχει τόσο σημαντικό συμβολικό χαρακτήρα», είπε ενοχλημένη η κα Κωνσταντίνου και διευκρίνισε πως τα συγκεκριμένα δέντρα, ήταν δωρεά και δύσκολα θα αντικατασταθούν.

Η συγκεκριμένη δενδροφύτευση, υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του Ομίλου Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου της δημοτικής ενότητας Ελευθερίου - Κορδελιού, της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, και του Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας. Με την δενδροφύτευση οι συμμετέχοντες ένωσαν τις δυνάμεις τους με στόχο το μήνυμα για τη διεκδίκηση μιας πραγματικά «βιώσιμης» ζωής και τη διατήρηση της μνήμης των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Τις φωτογραφίες παραχώρησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κα Μαρία Κωνσταντίνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

