Ηράκλειο - Νονός: Καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση και σε άλλα ανήλικα

Νέες καταγγελίες σε βάρος του άνδρα που φέρεται να βίαζε το ανήλικο βαφτιστήρι του.

Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου, ζήτησε και έλαβε ο 51χρονος Ηρακλειώτης που φέρεται κατά διαστήματα επί χρόνια να κακοποιούσε σεξουαλικά τρία παιδιά, δύο εκ των οποίων βαφτιστήρια του.

Εις βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για κατάχρηση σε ασέλγεια ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα 14 έτη και ανηλίκου που έχει συμπληρώσει τα 14 έτη, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, τελεσθείσα και σε απόπειρα, καθώς και για πορνογραφία ανηλίκων με τη μορφή παραγωγής και κατοχής μέσω πληροφοριακών συστημάτων, με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα 15 έτη από πρόσωπο στο οποίο έχουν εμπιστευτεί το ανήλικο.

Η απολογία του αναμένεται στις 12.00 το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής.

Την ίδια ώρα νεότερες πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τα όσα καταγγέλλονται σε βάρος 51χρονου σοκάρουν.

Με βάση τα καταγγελλόμενα, ο 51χρονος φέρεται να είχε προβεί ανά περίπτωση σε ασελγείς πράξεις και χειρονομίες σε βάρος των παιδιών, ακόμα και σε πολύ μικρή ηλικία, των 5 και 6 ετών. Η κύρια καταγγελία των ασελγών πράξεων αφορά στον 20χρονο σήμερα νεαρό, τον οποίο είχε βαπτίσει ο συλληφθείς και καταγγέλλεται ότι τον κακοποιούσε σεξουαλικά την περίοδο 2018-2019, ενώ ήταν 14-15 ετών.

Η δικογραφία σε βάρος του Ηρακλειώτη αφορά σε δύο ακόμα καταγγελίες για ασελγείς χειρονομίες. Στην πρώτη περίπτωση η καταγγέλλουσα είναι μία 24χρονη, αδερφή του 20χρονου, και η παρενόχληση αφορά το 2006 και το 2010, ενώ η δεύτερη περίπτωση αφορά σε 17χρονο σήμερα κορίτσι, το οποίο επίσης είχε βαφτίσει ο 51χρονος και χρονικά αφορά την περίοδο του 2012 ενώ ήταν μόλις 5 ετών.

Ο 51χρονος έχει ήδη οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελέως Ηρακλείου στο πλαίσιο του αυτοφώρου καθώς σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκε κάρτα μνήμης που εμπεριέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας με ένα από τα παιδιά.

