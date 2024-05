Κορινθία

Χαλαζόπτωση στα Τρίκαλα Κορινθίας: “Άσπρισαν” οι δρόμοι και καταστράφηκαν καλλιέργειες (εικόνες)

Ισχυρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Πέμπτης σε περιοχές των Τρικάλων Κορινθίας.

(εικόνα αρχείου)

Πολύ ισχυρή χαλαζόπτωση δέχθηκαν το μεσημέρι της Μεγάλης Πέμπτης (2/5) τα κάτω Τρίκαλα Κορινθίας.

Ενεδεικτικό είναι το βίντεο του Forecast Weather Greece που δείχνει την σφοδρή χαλαζόπτωση, εξαιτίας της οποίας, όπως σχολιάζουν οι χρήστες, καταστράφηκαν καλλιέργειες που ήταν στην ανθοφορία.

Το ξαφνικό χαλάζι «άσπρισε» τους δρόμους, με τους αγρότες να κάνουν λόγο για μια τεράστια καταστροφή σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ΑΝΤ1, Τάσο Αρνιακό ο καιρός από την Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Δευτέρα του Πάσχα διαμορφώνεται ως εξής:

Την Μεγάλη Πέμπτη και την Μεγάλη Παρασκευή περιμένουμε συννεφιές, με τοπικές βροχές και μπόρες στα δυτική και βόρεια τμήματα, με βροχερή περιφορά επιταφίου κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στο Βόρειο Αιγαίο. Οι βοριάδες εξασθενούν και γυρίζουν σε δυτικούς, με λίγη σκόνη μάλιστα και βασική ένταση τα 5-6 μποφόρ, με τον υδράργυρο να υποχωρεί λίγο στα δυτικά, αλλά στα ανατολικά να φτάνει πάλι τους 26-27 βαθμούς.

Το Μέγα Σάββατο της Ανάστασης, μια σύντομη μεταβολή του καιρού από τα δυτικά θα διατρέξει σχεδόν όλη την χώρα, με βροχές και στα ανατολικά με σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα στα δυτικά και βαθμιαία στα βόρεια θα εξασθενήσουν και από αργά τη νύχτα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί και στα βόρεια βόρειοι-βορειοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ και στα νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Ο υδράργυρος στα βόρεια θα φτάσει το μεσημέρι τους 17-20 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 21-24 βαθμούς Κελσίου.

Η Κυριακή του Πάσχα έρχεται με βελτιωμένο καιρό στα δυτικά και το πρωί συννεφιασμένη, με τοπικές βροχές και μπόρες στο κεντρικό και στο νότιο Αιγαίο, στην Εύβοια και για λίγο στο Πήλιο, στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, με γρήγορη εξασθένηση των φαινομένων και περιορισμό τους στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, αλλά και μεσημβρινή αστάθεια, με τοπικές απογευματινές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι βοριάδες θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 6-7 μποφόρ με εξασθένηση και ο υδράργυρος, σε χαμηλές τιμές, θα φτάσει τους 20-23 βαθμούς Κελσίου.

Τέλος, την Δευτέρα του Πάσχα βελτιωμένος θα είναι ο καιρός σε όλη την χώρα, σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, με άνοδο της θερμοκρασίας στους 22-24 βαθμούς Κελσίου, διευκολύνοντας την επιστροφή των εκδρομέων στις μεγάλες πόλεις.





