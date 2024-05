Ημαθία

Βέροια: Τραγικό τέλος για τον 43χρονο που είχε εξαφανιστεί

Που εντοπίστηκε η σορός του άνδρα που είχε εξαφανιστεί. Η ανακοίνωση από το ''Χαμόγελο του Παιδιού''.

(εικόνα αρχείου)

Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση για 43χρονο από την Ημαθία, η εξαφάνιση του οποίου δηλώθηκε στις 20 Απριλίου στο Τμήμα Ασφαλείας Βέροιας.

Ο 43χρονος εντοπίστηκε σήμερα το πρωί νεκρός, σε κανάλι, σε αγροτική περιοχή στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης.

Από την πρώτη εικόνα που σχημάτισαν οι αρμόδιες αρχές, δεν προκύπτει ότι ο θάνατός του οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, ωστόσο, τα ακριβή αίτια θα προκύψουν μετά από ιατροδικαστική εξέταση.

Για την εξαφάνιση του 43χρονου το Χαμόγελο του Παιδιού είχε ενεργοποιήσει τον μηχανισμό Missing Alert Hellas

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού:

Η αναζήτηση του Καραπουναρλίδη Νικολάου, 43 ετών, είχε τραγική κατάληξη, καθώς σήμερα, 2 Μαΐου 2024, εντοπίστηκε νεκρός σε κανάλι στην περιοχή της Χαλκηδόνας Θεσσαλονίκης από γεωργό. Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές και ταυτοποιήθηκε η σορός του. Τα αίτια του θανάτου διερευνώνται από τις Αρχές.

Να θυμίσουμε ότι ο Καραπουναρλίδης Νικόλαος είχε εξαφανιστεί στις 18 Απριλίου 2024, από την περιοχή του Μακροχωρίου Βέροιας. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερωθεί στις 22/04/24, για την εξαφάνιση του και προχώρησε την ίδια ημέρα, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Missing Alert Hellas.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θέλει να εκφράσει τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του και θα βρίσκεται κοντά τους για οτιδήποτε χρειαστεί.

