Βόλος – Καταγγελία: Προσπάθησαν να αρπάξουν το παιδί μου έξω από εμπορικό (βίντεο)

Μία μητέρα περιγράφει πώς έγινε η απόπειρα αρπαγής του ανήλικου παιδιού της έξω από εμπορικό κέντρο.

Μητέρα καταγγέλλει ,με video που κοινοποίησε στα κοινωνικά δίκτυα ότι, προσπάθησαν να αρπάξουν το μικρό παιδί της στο εμπορικό κέντρο OLD CITY, του Βόλου, όταν βγήκε έξω από μεγάλο πολυκατάστημα με παιχνίδια.

Η μητέρα αναφέρει πως ενώ σταμάτησε -όταν βγήκε έξω από το πολυκατάστημα -για να δουν τα παιδιά της δρώμενα με χειροτεχνίες- και μέσα στο πλήθος αντιλήφθηκε πως μια τετραμελής ομάδα, δύο γυναικών και δύο αντρών, σπρώχνοντας προσπαθούσε να αποσπάσει το παιδί από το χέρι της.

Η ίδια εξιστορεί σε βίντεο όσα της συνέβησαν και δηλώνει απογοητευμένη από την αντιμετώπιση της αστυνομίας.

